Украинские военные расстреляли из БМП огневой пункт боевиков на Луганщине (видео)

Военные говорят, что противник выдвинул на передовую сразу несколько пулеметов и минометный расчет. Точку обезвредили всего за несколько минут, говорится в сюжете ТСН.

Боевики обустроили огневую точку, из которой обстреливали украинские позиции, в серой зоне. По словам бойцов, террористы работали из пулеметов и гранатометов, еще ближе перебросили минометный расчет. Вскоре задействовали и запрещенную артиллерию.

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Рядом с одним из домов легло сразу два снаряда от 152-миллиметровой САУ. Стена практически полностью иссечена осколками. На этот раз обошлось без потерь, но так бывает далеко не всегда, говорят военные.

"Незаконные вооруженные формирования подобрались к нашим позициям практически в упор, сделали там укрепления и вели огонь", - рассказывает спикер 93 бригады Виолетта Бородина.

Бойцы не выдержали. К огневой точке боевиков наша БМП подошла максимально близко. Украинская БМП расстреляла вражеский огневой пункт из 30-миллиметровой пушки.

Очевидно, попали точно – после атаки боевики от ярости час били по нашим позициям из других точек.

В бригаде обещают представить экипаж БМП к награждению.

Ранее украинские военные, отвечая на огневые провокации террористов в оккупированном Донецке, уничтожили блиндаж противника.