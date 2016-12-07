Украинские военные расстреляли из БМП огневой пункт боевиков на Луганщине (видео)
Огневую точку боевиков, из которой те длительное время обстреливали украинские позиции, уничтожили бойцы на Луганщине.
Военные говорят, что противник выдвинул на передовую сразу несколько пулеметов и минометный расчет. Точку обезвредили всего за несколько минут, говорится в сюжете ТСН.
Боевики обустроили огневую точку, из которой обстреливали украинские позиции, в серой зоне. По словам бойцов, террористы работали из пулеметов и гранатометов, еще ближе перебросили минометный расчет. Вскоре задействовали и запрещенную артиллерию.
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Рядом с одним из домов легло сразу два снаряда от 152-миллиметровой САУ. Стена практически полностью иссечена осколками. На этот раз обошлось без потерь, но так бывает далеко не всегда, говорят военные.
"Незаконные вооруженные формирования подобрались к нашим позициям практически в упор, сделали там укрепления и вели огонь", - рассказывает спикер 93 бригады Виолетта Бородина.
Бойцы не выдержали. К огневой точке боевиков наша БМП подошла максимально близко. Украинская БМП расстреляла вражеский огневой пункт из 30-миллиметровой пушки.
Очевидно, попали точно – после атаки боевики от ярости час били по нашим позициям из других точек.
В бригаде обещают представить экипаж БМП к награждению.
Ранее украинские военные, отвечая на огневые провокации террористов в оккупированном Донецке, уничтожили блиндаж противника.