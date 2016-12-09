На Донбассе сутки прошли без потерь среди украинских военных, однако есть раненые - Лысенко
12:57, 09 декабря 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции были ранены двое украинских военных.
В АТО за минувшие сутки не погиб ни один украинский военный / фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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«За минувшие сутки вследствие боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, двое получили ранения», - сказал Лысенко.
Как сообщал УНИАН, российско-оккупационные войска за минувшие сутки 15 раз обстреляли позиции сил АТО.
Ранее Луганская областная военно-гражданская администрация сообщила, что двое украинских военнослужащих получили ранения вследствие вражеского обстрела вблизи пгт. Новотошковское Попаснянского района.
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