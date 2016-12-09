На Донетчине боевики из крупнокалиберных минометов обстреливали Пески - штаб

За прошедшие сутки террористы 15 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

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"Российско-оккупационные войска из 120 миллиметровых минометов вели огонь по нашим позициям в районе поселка Пески, а из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Авдеевке на Донецком направлении", - рассказали в штабе.

На Мариупольском направлении из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия были обстреляны Широкино, Талаковка, Марьинка, Водяное.

Кроме того, поздно вечером оккупанты обстреляли Лобачево и Новоолександровку на Луганском направлении из 82-миллиметровых минометов и зенитных установок.