Штайнмайер рассчитывает на обмен пленными на Донбассе до Рождества

Об этом заявил Штайнмайер в интервью изданиям немецкой медиагруппы Funke, фрагменты которых в воскресенье, 4 декабря, обнародованы на сайтах изданий, передает Deutsche Welle.

"Это стало бы больше чем проблеском", - сказал Штайнмайер.

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При этом Штайнмайер указал на застой в реализации минских договоренностей. "Стороны конфликта буквально зарываются в своих окопах", - сказал Штайнмайер, имея в виду позиции сторон на переговорах.

"Режим прекращения огня и дальше нарушается, в решении крупных политических вопросов мы также далеко не продвинулись", - подчеркнул министр.

Такая ситуация, по его словам, позволяет говорить, что воплощение минских договоренностей является "отнюдь не удовлетворительным" и нельзя ставить вопрос об ослаблении санкций против России.

"Когда будут осуществлены заметные шаги в реализации минских договоренностей, тогда можно будет подумать о соответствующих изменениях относительно санкций", - указал Штайнмайер.

Аннексию Крыма действующий председатель ОБСЕ назвал "нарушением международного права" и "нашего европейского мирного порядка". "Мы не признаем включение Крыма в состав России", - подчеркнул Штайнмайер.