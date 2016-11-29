Воюющий за "ЛНР" белорус рассказал, как люди Плотницкого обстреливали Луганск ради паники среди населения

«Просто на наших глазах из «зеленки» (лесистая местность, густые заросли — УНИАН) идут два выстрела из миномета. Я с группой как раз был рядом, и мы стали прочесывать «зеленку». Двое минометчиков как раз выходят на нас. Они бежать — мы стреляем из всех стволов. Тут мне звонок. Звонит лично Игорь Плотницкий — он тогда был министром обороны. Спрашивает: вы сейчас где? Говорю — накрываем минометчиков в «зеленке». А он приказывает: срочно уходите, срочно на базу. Я говорю, да вы чего? Мы вот-вот их возьмем! А он кричит: это приказ, возвращайтесь! Мы снимаемся. Приезжаем на базу, Плотницкий строит наш взвод и начинает кричать: на черта мне такой командир, сдать оружие! Я отдаю пистолет, автомат... Я вообще не понимаю, в чем дело, взвод тоже ничего не понимает», - рассказал он в интервью «Радио Свобода», пишет Новости Донбасса.

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«Уже до того было подозрение, что минометчики — это люди Плотницкого, — продолжает Бондарь. — Это нужно было, чтобы посеять панику. Минометчики все были бывшие милиционеры из Луганска. Их специально обучали минометному делу, а город они знали, как свои пять пальцев. Перемещались на «скорой», на водовозке, на чем угодно. Даже бабушка к нам как-то приходила и рассказывала: они просто около пожарной части выкатывают тачку, стреляют два раза из миномета и уходят».

После случая в «зеленке» Бондарь перешел в так называемую группу быстрого реагирования «Бэтмен», которую возглавлял Александр Беднов (позывной «Бэтмен»). Там он получил новые доказательства того, что к обстрелам Луганска имеют отношение руководители «ЛНР»: «Однажды взял одного корректировщика лично. Мы его забрали, закинули в подвал, я составил рапорт. Через три дня мне говорят, что приехали люди Плотницкого и его забрали — он уже ходит, играет по Луганску. Я иду к Беднову, рассказываю все — а он только рукой махнул».