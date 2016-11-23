Украина успешно испытала современные минометы (видео)

Программа испытаний прошла в рамках обеспечения ВСУ современным вооружением, предусмотренного государственным оборонным заказом, говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

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"Каждый из минометов КБА-48М1 совершил контрольный настрел всеми видами зарядов. Украинское войско должно получить надежное и точное вооружение, которое отвечает требованиям современной войны", – заявил после окончания огневых испытаний генеральный директор КБ "Артиллерийское вооружение" Вадим Штепенко.

Во время огневых испытаний, которые состоялись на полигоне Девички, присутствовали представители Минобороны.

"Каждая выпущенная мина на испытании является метким выстрелом в тех, кто не верит в силу оружия", – подчеркнул полковник Сергей Марков, представитель заказчика – ВСУ.

Ранее УНИАН сообщал, что в Харькове изобрели газодетонационный миномет и пулемет. Устройство уникально и не имеет аналогов в мире, так как стрельба минами или пулями идет без использования порохового заряда. Новинку уже продемонстрировали в полевых условиях.