Задержан боевик "ДНР", который за 7 тысяч гривень убивал мирных граждан – Нацполиция

11:59, 18 ноября 2016
Война
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Участника незаконных вооруженных формирований задержали в пгт Новотроицкое Волновахского района Донецкой области.

Задержание произошло 17 ноября / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Как сообщил сегодня начальник главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, задержание произошло 17 ноября.

"Вчера в ходе профилактической отработки Новотроицкого Волновахского района был задержан "великий воин ДНР". Для проверки документов сотрудники полиции Донетчины остановили гражданина. Выдал себя нервным поведением, пытаясь спрятать "документы ДНР" и мобильный телефон, облепленный символикой этого НВФ с фотографиями с мест боевой славы", - написал Аброськин.

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По его словам, в течение года задержанный был минометчиком "ДНР", базировался в Горловке, принимал участие в обстреле Майорска и убивал мирных граждан за 7 тыс. гривен.

"Перестали платить и приехал в Новотроицкое к своей возлюбленной. Надеемся, что прокуратура нас поддержит, а суд Волновахи изберет ему достойную меру пресечения", - добавил Аброськин.

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