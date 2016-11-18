Задержан боевик "ДНР", который за 7 тысяч гривень убивал мирных граждан – Нацполиция

Как сообщил сегодня начальник главного управления Нацполиции Украины в Донецкой области Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook, задержание произошло 17 ноября.

"Вчера в ходе профилактической отработки Новотроицкого Волновахского района был задержан "великий воин ДНР". Для проверки документов сотрудники полиции Донетчины остановили гражданина. Выдал себя нервным поведением, пытаясь спрятать "документы ДНР" и мобильный телефон, облепленный символикой этого НВФ с фотографиями с мест боевой славы", - написал Аброськин.

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По его словам, в течение года задержанный был минометчиком "ДНР", базировался в Горловке, принимал участие в обстреле Майорска и убивал мирных граждан за 7 тыс. гривен.

"Перестали платить и приехал в Новотроицкое к своей возлюбленной. Надеемся, что прокуратура нас поддержит, а суд Волновахи изберет ему достойную меру пресечения", - добавил Аброськин.