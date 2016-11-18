Боевики на Донбассе начали использовать "Грады" и САУ – Жебривский

Об этом заявил председатель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, боевики регулярно применяют запрещенное соглашениями вооружение.

"За прошедшие сутки была цифра в районе 40 обстрелов и бьют из 152 мм, 122 мм самоходных артиллерийских установок, Широкино обстреливали из танка. Мы наблюдаем, если раньше была "стрелкотня", то сегодня никто из "рашистских батраков" не обращает внимания, и САУ работают, работают "Грады". Запрещенные минскими соглашениями калибры применяются постоянно", - сообщил руководитель области.

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Как сообщал УНИАН, посол США при ОБСЕ Дэниел Беер рассказал о вероятности начала широкомасштабного наступления боевиков на Мариуполь.

"Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности", - заявил Бэер.