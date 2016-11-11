Боевики практически все обстрелы сосредоточили на Мариупольском направлении
19:15, 11 ноября 2016Война
1354 0
С полуночи и до 18.00 боевики практически все обстрелы сил антитеррористической операции сосредоточили на Мариупольском направлении.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ зоне АТО погиб украинский регбист (фото)
По данным штаба, российско-оккупационный контингент вел огонь из минометов по Красногоровке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия велся обстрел Павлополя, Новотроицкого и Старогнатовки. Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке огонь вела БМП противника.
Также противник вел огонь из гранатометов по Станице Луганской.
"Всего за указанный период осуществлено 12 обстрелов", - отметили в пресс-центре.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter