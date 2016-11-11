Боевики практически все обстрелы сосредоточили на Мариупольском направлении

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

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По данным штаба, российско-оккупационный контингент вел огонь из минометов по Красногоровке и Водяному. Из гранатометов и стрелкового оружия велся обстрел Павлополя, Новотроицкого и Старогнатовки. Помимо прочего вооружения, по Новомихайловке огонь вела БМП противника.

Также противник вел огонь из гранатометов по Станице Луганской.

"Всего за указанный период осуществлено 12 обстрелов", - отметили в пресс-центре.