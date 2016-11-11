В "ДНР" назвали имена "ликвидаторов" террориста "Моторолы"

Об этом сообщает один из сайтов боевиков.

Так, "одним из организаторов" уничтожения "Моторолы" Захарченко назвал начальника УСБУ в Луганской области Олега Козловского.

Читайте такжеВ ИС рассказали, как Захарченко использует ликвидацию "Моторолы" для устранения неугодных элементов в "ДНР"

Кроме того, Захарченко еще раз повторил названные ранее имена якобы организаторов ликвидации "Моторолы" - зампредседателя СБУ Виталия Маликова и начальника УСБУ в Донецкой области Александра Куца.

В "ДНР" утверждают что вышеупомянутые люди усилили свою охрану, а это, по их словам, - признаком причастности к ликвидации террориста.

Одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".