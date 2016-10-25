В Atlantic Council на примере новостей про "Моторолу" объяснили, как СМИ невольно помогают РФ завуалировать ее войну

Об этом в статье для Atlantic Council пишет Питер Дикинсон, передает ZN.UA.

"На самом же деле Павлов был больше чем просто "пророссийским". Он вообще был русским. И речь идет не о цеплянии к словам, это суть всего конфликта. Павлов был одним и десятков тысяч граждан России, которые приехали в соседнюю Украину для того, чтобы развязать войну", - пишет обозреватель.

Он замечает, что Москва на самом деле отправила на восток Украины смешанные силы, которые состоят из регулярных военных без опознавательных знаков, российских националистов, отрядов российских военных ветеранов и обычных преступников, которые смешались с завербованными местными жителями. Все они вместе и составляют "гибридные" российские оккупационные войска, численность которых превышает личный состав армий некоторых европейских стран.

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"Называть таких людей "пророссийскими" - это очевидный абсурд, но такая практика продолжается. Со всех рациональных точек зрения национальность Павлова должна быть в центре освещение в международных СМИ. Зато она едва упоминается мелким шрифтом", - говорится в статье.

По мнению Дикинсона, реакция прессы на смерть Павлова указывает на большую проблему, с которой международные репортеры сталкиваются, когда сообщают о событиях в Украине.

С момента аннексии Крыма в 2014 году корреспонденты и редакторы никак не могут подобрать правильные термины, чтобы описать конфликт и правильно назвать различные боевые группы. И эти трудности, по мнению автора, не случайны.

Российская гибридная тактика ведения войны нацелена создать именно такой вид неоднозначности, чтобы парализовать международное мнение и предотвратить эффективный ответ.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября. Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР".

Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".