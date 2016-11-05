Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО

За прошедшие сутки на Донбассе российско-оккупационные войска 38 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО.

На Мариупольском направлении произошло 25 случаев нарушения режима прекращения огня.

"В Павлополе, Новотроицком против сил АТО боевики применили стрелковое оружие и гранатометы. Рядом с Красногоровкой огонь вели из минометов калибра 82 мм. В районах Тарамчука, Водяного, Талаковки – из минометов 120 калибра, а по укреплениям Вооруженных сил Украины в Гнутово обстрелы продолжались из пулеметов и минометов обоих калибров. В Старогнатовке режим тишины был нарушен из вооружения БМП, а в Широкино, кроме того, – из стрелкового оружия, гранатометов, минометов и ствольной артиллерии 120 и 152 калибров", - сказано в сообщении.

На Донецком направлении зафиксировано 8 случаев открытия огня в сторону украинских позиций.

Читайте такжеНа Мариупольском направлении боевики усиливают интенсивность обстрелов - штаб

"По защитникам Опытного огонь вели из стрелкового оружия, в Луганском – из вооружения БМП, а в направлениях Троицкого, Верхнеторецкого и Каменки оккупанты задействовали стрелковое оружие, пулеметы и гранатометы. Различные образцы вооружения, в частности, минометы калибра 82 мм, противник использовал также в Зайцево и Авдеевке", - проинформировали в штабе.

На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО.

"В направлении Новоалександровки российско-оккупационные войска использовали противотанковые ракетные комплексы, в Лопаскином и Крымском – гранатометы различных систем. Укрепления украинских воинов в Троицком подверлись обстрелам из минометов калибра 82 мм, а в Новозвановке – из минометов 120 калибра", - говорится в сводке.