Боевики сегодня 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

В частности, на Мариупольском направлении состоялись 11 обстрелов. В районах Гранитного, Лебединского, Гнутового и Новотроицкого боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Широкино и Степного – из минометов калибров 82 мм и 120 мм.

На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. Так, против защитников шахты Бутовка были использованы пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в Луганском – огонь БМП, а в Авдеевке и Верхнеторецком - минометы калибра 82 и 120мм.

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На Луганском направлении зафиксированы 4 вооруженные провокации, вблизи Крымского и Лопаскино против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Нижнетеплом, кроме этого, вели огонь вражеские снайперы.