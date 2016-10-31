Боевики сегодня 22 раза обстреляли позиции сил АТО - штаб
На протяжении сегодняшнего дня в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 22 случая открытия огня по позициям Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
В частности, на Мариупольском направлении состоялись 11 обстрелов. В районах Гранитного, Лебединского, Гнутового и Новотроицкого боевики вели огонь из гранатометов, пулеметов, стрелкового оружия, а вблизи Широкино и Степного – из минометов калибров 82 мм и 120 мм.
На Донецком направлении оккупанты 7 раз нарушали режим тишины. Так, против защитников шахты Бутовка были использованы пулеметы крупного калибра, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в Луганском – огонь БМП, а в Авдеевке и Верхнеторецком - минометы калибра 82 и 120мм.
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На Луганском направлении зафиксированы 4 вооруженные провокации, вблизи Крымского и Лопаскино против украинских подразделений боевики применяли гранатометы, пулеметы, стрелковое оружие, а в Нижнетеплом, кроме этого, вели огонь вражеские снайперы.