За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, 6 получили ранения - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб и шесть получили ранения», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли жилые кварталы подконтрольного им города Макеевка (Донецкая обл.) с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Стрельба велась с позиций боевиков, оборудованных в районе сел. Минеральное, Яковлевка и м. Ясиноватая.