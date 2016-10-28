За прошедшие сутки в зоне АТО один украинский военный погиб, 6 получили ранения - Лысенко
13:11, 28 октября 2016Война
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За прошедшие сутки в зоне проведения АТО один украинский военный погиб, 6 получили ранения.
В Минобороны сообщили о потерях в зоне АТО / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
«За минувшие сутки вследствие боевых действий один украинский военнослужащий погиб и шесть получили ранения», - сказал он.
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Как сообщал УНИАН, боевики обстреляли жилые кварталы подконтрольного им города Макеевка (Донецкая обл.) с целью дискредитации Вооруженных сил Украины. Стрельба велась с позиций боевиков, оборудованных в районе сел. Минеральное, Яковлевка и м. Ясиноватая.
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