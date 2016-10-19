СМИ боевиков назвали имя "убийцы" террориста "Моторолы" (фото)

Об этом сообщили подконтрольные боевикам "ДНР" СМИ.

Террористы убеждены, что мужчина работал в паре еще с одним наемником, имя которого пока неизвестно.

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Как говорится в сообщениях сайтов боевиков, "диверсанта" внедрили в ополчение в начале текущего года, его завербовали СБУ в столице Латвии".

"На передовой мужчина входил в доверие, подкупая необходимых людей", - отмечают ресурсы террористов.

Напомним, одного из главарей боевиков "ДНР" Арсена Павлова, известного как "Моторола", ликвидировали вечером 16 октября.

Ранее главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР". Вскоре в "ДНР" заявили, что им известно, кто заказал убийство террориста "Моторолы".