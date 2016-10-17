"В "Мотороле" оказалась начинка от Galaxy Note 7": как соцсети отреагировали на ликвидацию террориста "ДНР"
08:02, 17 октября 2016Война
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16 октября боевика "ДНР" Арсения Павлова с позывным "Моторола" взорвали в лифте в Донецке.
"Моторолу" взорвали в лифте / facebook.com/oldLentach
Информацию о смерти террориста уже подтвердили в СБУ и "ДНР".
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А главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР".
Предлагаем посмотреть, как в соцсетях отреагировали на ликвидацию "Моторолы".
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