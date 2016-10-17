"В "Мотороле" оказалась начинка от Galaxy Note 7": как соцсети отреагировали на ликвидацию террориста "ДНР"

Информацию о смерти террориста уже подтвердили в СБУ и "ДНР".

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А главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на Арсения Павлова ("Моторолу") Киев "объявил войну "ДНР".

Предлагаем посмотреть, как в соцсетях отреагировали на ликвидацию "Моторолы".