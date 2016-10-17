СБУ сообщает о росте числа добровольных предателей Украины и агентов России в зоне АТО

Многие из них - добровольные предатели Украины, которые собирают информацию и передают ее по ту сторону фронта, говорится в сюжете ТСН.

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В крови и нищете Донбасса они продолжают верить в свою "русскую мечту" и готовы и дальше подставить под снаряды даже родных, чтобы приблизить ее.