Стали известны подробности взрыва, в результате которого уничтожен "Моторола"

Об этом пишет kp.ru.

По свидетельствам очевидцев, в пятом подъезде дома №121 по улице Челюскинцев произошел довольно мощный взрыв. Квартиру боевика круглосуточно охраняли вооруженные люди.

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По некоторым сведениям, в качестве взрывчатки использовали пластид. А бомбу закрепили на тросе лифта.

"Мне вынесло дверь в перегородке и разнесло кладовку. Что у соседей - я не знаю. Слышу крики и что выносят людей", — рассказала одна из жительниц девятиэтажного дома.

По информации издания, вместе с "Моторолой" погиб его охранник.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, боевика "ДНР" Арсена Павлова подорвали в лифте в Донецке. В СБУ и в "ДНР" подтвердили факт смерти "Моторолы".

Главарь "ДНР" Александр Захарченко, комментируя ликвидацию "Моторолы", обвинил в этом украинскую сторону отметив, что покушением на Арсения Павлова Киев "объявил войну "ДНР"".

Напомним, россиянин Арсений Павлов по прозвищу "Моторола", еще в прошлом году заявлял, что расстрелял 15 украинских военнопленных. Об этом он тогда сказал в телефонном разговоре с Kyiv Post, комментируя информацию, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого.

"Мне по*** в чем меня обвиняют. Я 15 пленных расстрелял. Мне все по***. Без комментариев. Хочу убиваю, хочу - нет", - заявил он еще в 2015 году.

В Amnesty International ранее заявляли, что есть минимум пять свидетелей того, как Моторола убил пленного защитника донецкого аэропорта Игоря Брановицкого. Моторола сказал, что «поможет» избитому Брановицкому, – и дважды выстрелил ему в голову.

Тем не менее, признаний боевика в совершении убийств и других доказательств не хватило "Интерполу", чтобы объявить его в международный розыск - ведомство сочло дело "Моторолы" "политическим".