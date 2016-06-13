СБУ: Интерпол отказался объявлять в международный розыск боевика Моторолу
20:24, 13 июня 2016Общество
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Интерпол отказался объявлять в международный розыск одного из боевиков "ДНР" Арсения Павлова, позывной "Моторола".
Интерпол вернул СБУ документы с мотивировкой о политическом характере дела Моторолы / Скриншот
Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления СБУ Виталий Маяков, передает Humanrights.
Его обвиняют в убийстве пленного украинского военного Игоря Брановицкого, который защищал донецкий аэропорт.
"Интерпол вернул нам документы с мотивировкой о политическом характере дела Моторолы. Нам это непонятно. Он застрелил на глазах свидетелей Брановицкого, у нас он является подозреваемым и есть решение суда о его аресте", - сказал Маяков.
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По его словам, это не первый случай, когда Интерпол отказывает СБУ объявлять в розыск подозреваемых, объясняя это политической ангажированностью.
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