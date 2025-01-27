Речь идет о новосозданной 157 механизированной бригаде, которую перебросили на горячее направление восточного фронта.

Второй раз за месяц новосозданная бригада украинской армии распадается во время развертывания на горячем Покровском направлении. Речь идет о 157 механизированной бригаде, пишет Forbes.

Вновь созданные бригады ВСУ, в частности 155-я и 157-я механизированные бригады, сталкиваются со значительными трудностями при развертывании на передовой. Главными причинами этого являются недостаточный уровень подготовки, нехватка опытных военных и слабая организация.

"Эта новосозданная бригада не прошла необходимую боевую подготовку, - рассказал Громадському один из родственников бойца 157-й механизированной бригады, - Но ее сразу отправили в горячие районы".

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Из-за отсутствия опытного ядра, которое могло бы поддержать новобранцев, новые подразделения демонстрируют низкую боевую эффективность. Один из офицеров бригады отметил, что для формирования ядра необходимо "в идеале до 30 опытных ребят", к которым присоединяются новые люди. В 157-й механизированной бригаде "все новые", добавил собеседник.

Недостатки в подготовке привели к тому, что солдаты часто покидают позиции, а бригады распадаются. В результате командование вынуждено расформировывать такие бригады, присоединяя их подразделения к опытным частям.

Критики отмечают, что проблема заключается в приоритетах и управленческих решениях Генштаба. Вместо создания новых подразделений солдат можно было бы добавлять в уже существующие бригады, имеющие боевой опыт. "Почему бы не пополнить давно созданные бригады?" - сказал в комментарии Громадському один военный.

"Проблема в организационной и лидерской неудаче", - считает Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight в Украине. Лидеры в Киеве, очевидно, стремились доказать своим иностранным союзникам, что они все еще имеют живую силу и политическую волю, чтобы расширить украинскую армию и поддерживать борьбу против российских захватчиков.

Несмотря на эти вызовы, есть надежда на улучшение. После распада 155-й бригады президент Владимир Зеленский остановил формирование новых бригад и приказал направлять новобранцев в существующие части. Однако, эта инициатива поступила слишком поздно для 157-й механизированной бригады.

"Можно только удивляться, почему высшее командование игнорирует эти вопросы, и надеяться, что бригады, которые остались еще не развернуты, а именно 156-я, 158-я и 159-я, смогут научиться на этих ошибках", - заявили в Militaryland.

Что предшествовало

Украинское командование усиливает войска в Покровске, на который нацелились россияне. Однако 155-я механизированная бригада, которая должна была сыграть в этом важную роль, начала разваливаться, не доехав до фронта.

Эта бригада является одной из немногих в ВСУ, которая имеет на вооружении немецкие танки "Леопард 2" и французские гаубицы "Цезарь". Номинально в штате бригады должно быть более 5800 военных, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, около 1700 военнослужащих самовольно оставили бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

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