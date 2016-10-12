The Washington Post: Война в Украине помогает контрабандистам на черном рынке становиться богаче

Об этом пишет Джек Лош в статье "Война в Украине помогает контрабандистам на черном рынке становиться богаче", опубликованной на сайте газеты The Washington Post.

На первый взгляд совершенно разные события, но является ли черный рынок связующим звеном?

В Украине находился один из основных каналов международной контрабанды. Мафиозные синдикаты уже давно орудуют на Донбассе, регионе, который не соблюдает общепринятых норм. И суматоха войны практически не нарушила взаимосвязанные преступные миры России и Украины. Скорее, конфликт просто открыл новый фронт экономических возможностей для военных спекулянтов, коррумпированных чиновников и криминальных классов.

В конце 2014 года правительство в Киеве ввело экономическую блокаду самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). Кажущиеся бесконечными колонны транспорта проскальзывают через военные контрольно-пропускные пункты в буферной зоне, в то время, как солдаты обыскивают автомобили на предмет запрещенных товаров, а мобильные подразделения по борьбе с контрабандой патрулируют уязвимую линию фронта.

Конечный результат – завышенные цены в сепаратистских регионах. Нехватка продовольствия, топлива и медикаментов, а также повышение активности на черном рынке. Продолжающиеся боевые действия, разрушенная экономическая инфраструктура и финансовые махинации сепаратистских властей дополнительно усугубляют эти проблемы. Многие гражданские лица в контролируемых повстанцами районах вынуждены полагаться на подачки или периодические связи с местными контрабандными группировками.

Главным призом на Донбассе, промышленном, пострадавшем от войны регионе, считают незаконную торговлю украинским углем и российской нефтью. В розницу контрабандное топливо чаще всего продают в автомастерских и на станциях шиномонтажа, при этом большинством операций управляют аматоры. Служба безопасности Украины (СБУ) иногда обнародует результаты борьбы, появляются случайные фотографии того, как агенты под прикрытием выкапывают незаконные трубопроводы, которые могут простираться на несколько миль в длину.

Деловые соглашения между контрабандистами на подконтрольной правительству территории кажутся стабильными, а ситуация среди поддерживаемых Россией сепаратистов крайне шаткая. Перспектива получения прибыли привлекает, но за нее ведется очень жестокая борьба, и деловые споры могут закончиться кровопролитием.

Возьмем случай Евгения Жилина. Во время проевропейских уличных протестов в Киеве зимой 2013-2014 гг., бывший управляющий бойцовского клуба стал ключевым воинствующим контрреволюционером. Позже, когда восток погрузился в вооруженный конфликт, он собрал сепаратистский батальон. В прошлом месяце 40-летний мужчина был убит в эксклюзивном ресторане на окраине российской столицы. Похоже, была испорчена коммерческая сделка. Источник сообщил газете "Коммерсант", что Жилин был убит из-за спора по контролю продажи бензина, дизельного топлива и угля.

Примерно в то же время, в "ЛНР" вспыхнула борьба между группировками. Десятки фигур режима были заключены в тюрьму, бывший премьер-министр, Геннадий Цыпкалов, умер в заключении при загадочных обстоятельствах. Один инсайдер назвал это "борьбой за власть среди остатков Партии регионов", подразумевая распущенную политическую партию Виктора Януковича, изгнанного президента Украины и пресловутого клептократа. Контрабандные маршруты – основной источник дохода для сепаратистской "элиты" Украины. Некоторые из задержанных во время чистки, предположительно, контролировали торговлю энергоносителями. Похоже, среди командиров есть те, кто считает применение суровых мер средством консолидации богатства и власти.

В разгар этой чистки, сепаратистские чиновники опубликовали сомнительные фотографии больших складов оружия и утверждали, что потенциальные убийцы собирались устранить лидера "ЛНР" Игоря Плотницкого (который уже пережил покушение на свою жизнь этим летом). Вероятный улов (по слухам, состоящий из многочисленных штурмовых винтовок, 30 гранат, 1,5 килограмма пластиковой взрывчатки, 138 ящиков с боеприпасами и ручного огнемета) стал отличным предлогом для подавления внутренних противников.

Сам размер этого арсенала поражает, он послужил напоминанием об одной из самых древних традиций преступного мира – контрабанде оружия.

Украина – пост-советская страна, один из крупнейших в мире производителей оружия – уже давно является основным каналом для поставок незаконного вооружения, большая часть которого сосредоточена в невероятно коррумпированном Одесском порту. Вооруженный конфликт и хаотичные, неконтролируемые боевики увеличивают риск того, что незаконный рынок оружия выйдет из-под контроля. До сих пор продолжающиеся бои действовали как магнит для оружия; из-за высокого спроса оно сосредоточено вдоль линии фронта.

Большая проблема заключается в том, что произойдет с этими винтовками, бомбами и пулями, когда война закончится.