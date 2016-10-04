Отказ "ДНР" от разведения сил в Петровском: террористы возвращаются на боевые позиции (фоторепортаж)

Боевики должны были покинуть населенный пункт по Рамочному решению о разведении сил на Донбассе. Однако они вернулись обратно, обвинив в нарушении договоренностей ВСУ.

Читайте такжеОккупанты обстреляли украинские позиции у Петровского после сигнала о начале отвода ВСУ - штабРанее боевики "ДНР" заявили, что возвращают свои подразделения на исходные боевые позиции. "Украинская сторона сорвала разведения сил в Петровском, подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - сказал представитель боевиков "ДНР" Эдуард Басурин.

Напомним, что, по словам представителя украинской стороны в СЦКК Бориса Кременецкого, в Петровском разведения сторон не может начаться из-за того, что боевики не обеспечили свободное передвижение наблюдателей миссии ОБСЕ и не разминировали территорию.