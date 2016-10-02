В СЦКК назвали условие для начала разведения сил в Петровском

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель украинской стороны СЦКК Борис Кременецкий.

"Конечно, повлияет, и мы сейчас, за последние сутки, наблюдаем значительное увеличение количества обстрелов", - сказал Кременецкий.

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Вместе с тем он заявил, что, в частности, разведения сил в Станице Луганской пока невозможно из-за обстрелов со стороны боевиков. "Я бы воздержался от комментариев и установления сроков, потому что вчера и позавчера мы наблюдали обстрелы в Станице Луганской. Специалистами совместного центра зафиксированы и задокументированы результаты этих обстрелов, и мы сегодня предоставляем на рассмотрение ОБСЕ", - сказал он.

Также Кременецкий добавил, что в Петровском разведение сторон не может начаться, пока боевики не обеспечат свободное передвижение наблюдателям миссии ОБСЕ и не разминируют территорию. "О Петровском. Как вчера сообщала СММ ОБСЕ, она испытывает определенные препятствия в свободе передвижения в данном районе. А согласно Рамочному соглашению, там написано, что должно быть обеспечено свободное передвижение ОБСЕ. На наш взгляд, сторона отдельных районов Донецкой области должна разминировать свою территорию и обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ. Со своей стороны инженерные работы проводятся ВСУ на всех трех участках, строятся наблюдательные пункты ОБСЕ и офицеров СЦКК. Проводится разминирование территории и маркировка существующих ещё препятствий", - объяснил Кременецкий.

По его словам, единственный пункт, где на данный момент удалось развести войска - это Золотое.

"Вчера мы провели разведения сил вблизи Золотого со стороны отдельных районов Луганской области. Там офицер принимал участие с российской стороны, с украинской стороны - я лично. Также патрули ОБСЕ с обеих сторон присутствовали на местах", - проинформировал руководитель украинской стороны СЦКК.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

При этом именно разведение сил и средств на каждом из двух участков осуществляется при мониторинге Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.