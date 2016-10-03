Боевики "ДНР" отказались от разведения сил в Петровском: под надуманным предлогом возвращаются на боевые позиции

Об этом заявил представитель боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.

Читайте такжеНаблюдатели ОБСЕ из-за мин не смогли добраться в Богдановку и перейти мост в Счастье

"Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском, подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - сказал он.

Напомним, что, по словам представителя украинской стороны в СЦКК Бориса Кременецкого, в Петровском разведение сторон не может начаться из-за того, что боевики не обеспечили свободное передвижение наблюдателям миссии ОБСЕ и не разминировали территорию.

"О Петровском… СММ ОБСЕ… испытывает определенные препятствия в свободе передвижения в данном районе. А согласно Рамочному соглашению, там написано, что должно быть обеспечено свободное передвижение ОБСЕ. На наш взгляд, сторона отдельных районов Донецкой области должна разминировать свою территорию и обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ. Со своей стороны инженерные работы проводятся ВСУ на всех трех участках, строятся наблюдательные пункты ОБСЕ и офицеров СЦКК. Проводится разминирование территории и маркировка существующих ещё препятствий", - объяснил Кременецкий.

По его словам, единственный пункт, где на данный момент удалось развести войска - это Золотое.