Боевики "ДНР" отказались от разведения сил в Петровском: под надуманным предлогом возвращаются на боевые позиции
Боевики "ДНР" заявили, что возвращают свои подразделения на прежние боевые позиции.
Об этом заявил представитель боевиков "ДНР" Эдуард Басурин, сообщает ТАСС.
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"Украинская сторона сорвала разведение сил в Петровском, подразделения вооруженных сил ДНР возвращаются на свои позиции, которые они занимали ранее", - сказал он.
Напомним, что, по словам представителя украинской стороны в СЦКК Бориса Кременецкого, в Петровском разведение сторон не может начаться из-за того, что боевики не обеспечили свободное передвижение наблюдателям миссии ОБСЕ и не разминировали территорию.
"О Петровском… СММ ОБСЕ… испытывает определенные препятствия в свободе передвижения в данном районе. А согласно Рамочному соглашению, там написано, что должно быть обеспечено свободное передвижение ОБСЕ. На наш взгляд, сторона отдельных районов Донецкой области должна разминировать свою территорию и обеспечить свободное передвижение миссии ОБСЕ. Со своей стороны инженерные работы проводятся ВСУ на всех трех участках, строятся наблюдательные пункты ОБСЕ и офицеров СЦКК. Проводится разминирование территории и маркировка существующих ещё препятствий", - объяснил Кременецкий.
По его словам, единственный пункт, где на данный момент удалось развести войска - это Золотое.