Пока Россия имеет преимущество только за счет артиллерии и авиации. Если ВСУ найдут контрсредство на это, все жертвы россиян станут напрасными.

Россияне все больше полагаются на крайне устаревшие танки, которые легко уничтожаются украинскими дронами и противотанковыми ракетными комплексами. Об этом пишет Forbes, анализируя в частности действия российской 155-й отдельной бригады морской пехоты.

Отмечается, что СССР серийно выпускал танки Т-54 с 1947 до 1959 года. И последние экземпляры Т-54 российская армия сняла с вооружения около 2000 года. После этого эти танки можно было увидеть только в музее.

Но после безумных потерь во время полномасштабного вторжения в Украину россияне начали снимать с консервации все более-менее рабочие танки, в том числе и 70-летние Т-54. Именно этими танками пополнили 155-ю бригаду морской пехоты, которая в течение этой войны уже несколько раз была фактически уничтожена и восстановлена снова. Поэтому вместо тренированных морпехов на современных танках теперь в этой бригаде воюют плохо обученные мобилизованные на антикварных танках Т-54 и Т-62 и еще более старых БТР-50.

Как отмечает Forbes, сейчас 155-я бригада морской пехоты РФ буквально вернулась в 1950-60-е годы и фактически не может вести современный бой. "Бригада ведет бой против современной и достаточно хорошо оснащенной украинской бригады, вооруженной взрывоопасными беспилотниками от первого лица и укомплектованной одними из самых квалифицированных украинских противотанковых ракетчиков Javelin", - пишет издание.

Недавно 155-я бригада отправила штурмовую группу на захват села Новомихайловка (к югу от Марьинки). Этот бой наглядно продемонстрировал все недостатки устаревшей бронетехники. Беспилотники и "Джавелины" 79-й бригады ВСУ быстро "отработали" российскую группу. При этом российские танкисты умудрились устроить "ДТП" во время этого боя, а большинство пехотинцев, сбежали или погибли.

Как отмечает Forbes, российская армия вернулась в середину прошлого века и несет огромные потери в каждом бою, и единственное, что позволяет ей продвигаться вперед - это преимущество в артиллерии и авиации.

"Если украинским силам удастся нейтрализовать бомбардировщики и даже артиллерию, эта борьба может стать бесполезной. И те Т-54 образца 1957 года, ушедшие из музея на поле боя и на свалку, будут потеряны... напрасно", - пишет издание.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, Украина продолжает строить линию обороны в Донецкой области. Создается второй рубеж обороны, на который смогут отойти и кое-где уже отходят наши пехотинцы. Сейчас инженерно-фортификационные сооружения уже на расстоянии около двух километров в глубину обороны механизированных бригад.

Также мы рассказывали, что Вооруженные Силы Украины в этом году должны стабилизировать ситуацию на фронте и не дать армии РФ прорвать оборону, а уже в следующем году переходить к контрнаступлению. Как пояснил ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман, в России до лета планируют мобилизовать еще 300-500 тысяч человек.

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