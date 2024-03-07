По словам ветерана российско-украинской войны Алексея Гетьмана, армия РФ увеличивает свой резерв живой силы, в то время как фортификационные сооружения ВСУ еще не готовы.

Вооруженные Силы Украины в этом году должны стабилизировать ситуацию на фронте и не дать армии РФ прорвать оборону, а уже в следующем году переходить к контрнаступлению.

"То есть весь мир готовится к серьезным боевым действиям. Сейчас нам нужно стабилизировать ситуацию и не дать врагу пролезть там, где он пытается атаковать. Мы верим, что сможем это сделать, но, к сожалению, есть предчувствие, что линия фронта будет двигаться на запад, и немного еще будет смещаться. Потому что еще не готовы фортификации, а враг усиливает свои резервы", - рассказал в эфире телеканала "Эспрессо" майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

Он отметил, что в России до лета планируют мобилизовать еще 300-500 тысяч человек. По его словам, если боевые действия остановятся на тех направлениях фронта, где они сейчас продолжаются, то начнется позиционная война.

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"Наверняка Путин хочет превратить боевые действия на новых позициях в продолжение АТО, и это может продолжаться долго, если мы не решим этот вопрос военным путем с помощью партнеров. Дипломатическим путем это решить невозможно потому, что россияне точно не захотят выходить с наших территорий, а мы не будем договариваться о том, чтобы отдать часть наших территорий в обмен на прекращение боевых действий", - отметил майор запаса НГУ.

Ситуация на фронте: последние новости

Ранее начальница объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что на левом берегу Днепра российские оккупанты продолжают штурмовать позиции ВСУ. Также она рассказала о потерях врага возле Крынок.

Кроме того, спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Таврия" Дмитрий Лиховий отметил, что россияне увеличили количество атак под Запорожьем, а именно в районе Работино.

"Горячим направлением в нашей зоне ответственности становится Ореховское, там где враг пытается срезать Работинский выступ. Если раньше там было вообще 0 атак врага, иногда от 1 до 5 штурмовых действий, то за прошедшие сутки здесь зафиксировано 16 атак противника неподалеку Вербового и Работино", - рассказал он.

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