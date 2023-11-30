Нагрузка на силовые узлы танка возросла в разы, отметил обозреватель.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко проанализировал, как россияне модернизировали танк Т-62.

"В сети было опубликовано первое фото, того, что называется танком Т-62МВ, модернизация образца 2023 года. Российские Кулибины решили не мелочиться и установили на Т-62М вместо ДЗ "Контакт-1" более современный "Реликт" с элементами 4С23, в следствие чего 62-ка стала схожа с Т-90М. Также танк получил борта от Т-72Б3, с размещённой там ДЗ. В качестве прицела используется тепловизионный 1ПН96МТ-1", - отметил эксперт.

По его словам, с таким обвесом нагрузка на силовые узлы Т-62 возросла в разы, хотя танк славится своей "чувствительностью к изменению веса в большую сторону": "Про мобильность и речи не идёт, в ней танк абсолютно точно изрядно потерял".

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Вместе с тем, Коваленко согласился с тем, что после модернизации фронтальная проекция танка полностью закрыта ДЗ:

"Не могу не признать стремление российских войск максимально повышать защищённость своих боевых машин, даже с учетом снижения их мобильности и не только. В данном контексте "голые" Leopard-1 выглядят как суицидальный акт садомазохизма".

Коваленко подметил, что россияне реализовали такую концепцию именно тогда, когда поставки линейки Т-72/80/90 осуществляются не так быстро, как Россия может поставлять Т-62 в зону боевых действий: "Кто будет следующим на модернизацию по образцу 2023? Т-54/55?".

Потери России в Украине

Напомни, общие боевые потери России в Украине с начала широкомасштабного вторжения предварительно составляют 328 760 человек личного состава.

Кроме того, Россия потеряла на поле боев: танков - 5551, боевых бронированных машин - 10340, артиллерийских систем - 7909, БПЛА оперативно-тактического уровня - 5954, автомобильной техники и автоцистерн - 10361.

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