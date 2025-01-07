Количество беглецов "очень незначительно" по сравнению с 2300 военнослужащими из бригады, которых обучили, сказал французский чиновник.

Из французских казарм сбежали "несколько десятков" украинских солдат, которые проходили обучение в рамках престижного партнерского проекта, объявленного президентом Эмманюэлем Макроном в июне 2024 года. Об этом рассказал французский военный чиновник изданию The Times.

Отмечается, что чиновник подчеркнул: это число "очень незначительное" по сравнению с 2300 военнослужащими из бригады, которых обучили во Франции.

Чиновник добавил, что дезертирство во Франции не является преступлением, мол, если кто-то сбежал, французский прокурор не имел полномочий арестовывать это лицо. И право, "предоставленное украинской власти на французской земле, является лишь дисциплинарным правом", отметил он.

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Издание пишет, что 155-я механизированная бригада, которая проходила обучение во Франции, обучена по стандартам НАТО и должна была быть оснащена новейшим западным оружием, включая французские 155-мм гаубицы Caesar и танки Leopard.

"Однако бригада страдает от недостатка оборудования и публичных обвинений в некомпетентном руководстве, что привело к сообщениям о массовом дезертирстве. Государственное бюро расследований Украины начало уголовное производство по подозрению в дезертирстве и злоупотреблении служебным положением", - пишет The Times.

Также издание отметило проблему дезертирства в целом для украинских Вооруженных сил за последний год. Согласно последним данным Генпрокуратуры, в период с января по ноябрь 2024 года по фактам дезертирства и оставления воинской части было возбуждено 72 тыс. уголовных дел - это уже втрое больше, чем в 2023-м - 24 тыс. и значительно больше, чем в 2022 году, когда было 9 тыс. дел.

В то же время, утверждается, и в России есть проблемы дезертирства, но "российские власти официально не разглашают количество дезертиров". Однако "сообщения о массовых мятежах указывают на то, что они сталкиваются с подобными проблемами". Издание приводит данные расследования независимых российских СМИ, согласно которым более 1000 солдат 20-й гвардейской мотострелковой дивизии оставили свой пост в Волгограде.

Скандал со 155-й механизированной бригадой: последние новости

Как рассказывал ранее УНИАН, оснащенная "Леопардами" 155-я бригада "посыпалась", не добравшись до фронта. Она должна была усилить войска в Покровске, на который нацелились россияне. Номинально в штате бригады должно было быть более 5800 военнослужащих, что сделало бы ее одной из крупнейших в ВСУ. Но, по данным СМИ, около 1700 военнослужащих самовольно покинули бригаду, когда в течение 9 месяцев она проходила подготовку в Украине, Польше и Франции.

Впоследствии появилась реакция командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, который сказал, что "ряд фактов имел место". По его мнению, от "влияния командованием зависит успех личного состава". Генерал добавил, что сейчас ведется работа над улучшением командования.

Мысль, как решить проблему СЗЧ в бригаде, высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп. В частности, он предположил, что скандал в 155 бригаде отражает серьезные проблемы с мобилизационными мероприятиями и комплектованием в украинской армии.

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