Одна из проблем - это создание новых бригад, а не комплектование опытных.

Скандал в 155 бригаде отражает серьезные проблемы с мобилизационными мероприятиями и комплектованием в украинской армии. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал военный обозреватель из Израиля Давид Шарп.

"На мой взгляд, надо принять меры в двух плоскостях. Первая и главная - когда кого-то призывают на боевые или небоевые должности, с точки зрения здоровья и возможностей, эти люди должны соответствовать этим должностям. Если человек не может два километра пробежать в экипировке, если ему 50 лет и он не здоров - он не может служить в пехоте. И если такого человека силой направят в пехоту, есть значительно больший шанс, что он дезертирует", - сказал Шарп.

По его словам, вторая причина - это создание новых бригад из немотивированных бойцов вместо комплектования уже существующих подразделений.

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"Если маловмотивированных людей собирают всех вместе, и еще и не обучают достаточным образом, то происходит эффект домино. Их надо направлять туда, где находятся опытные инструкторы, командиры и военные. То есть пополнять существующие бригады, в которых есть крепкий костяк. Там людей и научат, и предоставят мотивацию. Когда собирают в кучу тех, кто не мотивирован, кто не подготовлен физически и все они варятся в этом соку - им не на кого опереться. Ничего хорошего из этого не жди", - добавил эксперт.

СВЧ в Украине: что надо знать

Накануне нового года стало известно, что Украина разворачивает в Покровске новую, 155 бригаду. Она проходила обучение во Франции и была вооружена большим количеством западной техники.

Однако впоследствии стало известно о фактах массового дезертирства в бригаде. Сообщалось о том, что более 1700 бойцов ушли в СВЧ, из-за чего бригада фактически "рассыпалась", даже не добравшись до фронта.

Между тем журналисты Le Monde сообщают, что часть бойцов из этой бригады продолжают нести службу на Покровском направлении. Военный в комментарии отметил, что их дивизион был отправлен на Покровск сразу после прохождения обучения во Франции.

На ситуацию отреагировали в Сухопутных войсках. По словам командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-майора Михаила Драпатого, ряд фактов СЗЧ в 155 бригаде действительно имел место. Он также добавил, что сейчас ведется работа с командованием бригады.

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