Сутки в АТО: 18 вражеских обстрелов, горячее всего - в Авдеевской промзоне

Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на шесть утра 19 сентября, обнародованной на странице в Facebook.

В частности, на Луганском направлении зафиксировали 3 нарушения "режима тишины". Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Боевики обстреливали позиции ВСУ из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Павлополя и Старогнатовки.

Читайте такжеОккупанты перестали вести обстрелы на Луганщине, на Донетчине их зафиксировано 26 за сутки - штаб АТО

"На Донецком направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины". Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевской промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхньоторецкому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, на Мариупольском и Донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки и Авдеевки.

В зоне проведения АТО за сутки, что прошла, было зафиксировано пролет 3 БПЛА.

"Несмотря на провокации, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подытожили в штабе.