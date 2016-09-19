Сутки в АТО: 18 вражеских обстрелов, горячее всего - в Авдеевской промзоне
За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 18 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение боевики не применяли.
Об этом говорится в сводке штаба АТО по состоянию на шесть утра 19 сентября, обнародованной на странице в Facebook.
В частности, на Луганском направлении зафиксировали 3 нарушения "режима тишины". Противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где боевики вели беспокоящий огонь из стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении зафиксировано 9 нарушений "режима тишины". Боевики обстреливали позиции ВСУ из пулеметов и стрелкового оружия в районе Марьинки, Павлополя и Старогнатовки.
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"На Донецком направлении зафиксировано 6 нарушений "режима тишины". Больше всего вражеских обстрелов произошло в Авдеевской промзоне - враг обстреливал украинских защитников, используя гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. А по Верхньоторецкому боевики вели огонь из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Мариупольском и Донецком направлениях боевики применили дальнобойные винтовки. Так, противник применил снайперские группы в районе Марьинки и Авдеевки.
В зоне проведения АТО за сутки, что прошла, было зафиксировано пролет 3 БПЛА.
"Несмотря на провокации, Вооруженные силы Украины неуклонно придерживаются Минских соглашений", - подытожили в штабе.