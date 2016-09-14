Задержан дезертир, который расстрелял украинских военных в зоне АТО

Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Криворожского горсовета, бывший командир батальона "Кривбасс" Николай Колесник.

"Убийцу - дезертира, шел в направлении лугандона, задержали", - написал он.

Эту информацию подтвердил в Facebook Вадим Троян, заместитель главы Нацполиции.

Харьковский волонтер Роман Доник уточнил, что дезертира-убийцу задержали во время спецоперации в Луганской области.

Как сообщал УНИАН, 12 сентября, штаб АТО сообщил, что диверсионно-разведывательная группа боевиков атаковала позиции украинских военных в районе Станицы Луганской на Луганщине.

Читайте такжеШтаб АТО: боевики увеличили количество обстрелов и задействовали снайперские группы

В результате нападения погибли двое военнослужащих ВСУ, пятеро получили ранения, один пропал без вести.

Позже стало известно, что огонь открыл вооруженный дезертир, который после происшествия мог скрыться на оккупированной территории.

Военная контрразведка предполагает, что он мог быть связан с боевиками.