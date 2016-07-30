На Хмельнитчине подорвали полторы тысячи боеприпасов времен Второй мировой (видео)

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, арсенал боеприпасов был уничтожен 29 июля в специально отведенном месте путем контролируемого взрыва.

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В ГСЧС напомнили, что обнаружил опасные предметы местный житель, собирая грибы за пределами города Шепетовка.

Во время контрольного обследования местности саперы ГСЧС нашли 1 тыс. 667 минометных мин калибра 51 мм и 20 взрывателей к артснарядов.