На Хмельнитчине подорвали полторы тысячи боеприпасов времен Второй мировой (видео)
09:39, 30 июля 2016Общество
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На Хмельнитчине пиротехники ГСЧС обезвредили 1 тысячу 717 боеприпасов времен Второй мировой войны.
Пиротехники обезвредили более полутора тысяч боеприпасов / Скриншот
Как сообщили УНИАН в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области, арсенал боеприпасов был уничтожен 29 июля в специально отведенном месте путем контролируемого взрыва.
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В ГСЧС напомнили, что обнаружил опасные предметы местный житель, собирая грибы за пределами города Шепетовка.
Во время контрольного обследования местности саперы ГСЧС нашли 1 тыс. 667 минометных мин калибра 51 мм и 20 взрывателей к артснарядов.
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