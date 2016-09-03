Сутки в зоне АТО: боевики 11 раз открывали огонь по позициям военных
Зафиксировано 8 случаев нарушения «режима тишины» на Мариупольском, 2 – на Луганском и 1 на Донецком направлениях.
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений: зафиксировано 8 случаев нарушения «режима тишины» на Мариупольском, 2 – на Луганском и 1 на Донецком направлениях.
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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
На Мариупольском направлении боевики вели огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по Широкиному. Из стрелкового оружия - по Марьинке, Водяном и Старогнатовке. Кроме того, вблизи Марьинки активизировался снайпер, отмечают в сообщении.
На Луганском направлении российские оккупационные войска открывали огонь из автоматических станковых гранатометов по Богуславском, а по Новоолександровке применили стрелковое оружие.
На Донецком направлении боевики обстреляли Авдеевку из 120-мм миномета, гранатометов и стрелкового оружия.
В штабе АТО добавляют, что Вооруженные Силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают.