По состоянию на 15:00 "тишина" соблюдается на всей линии соприкосновения

Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кучмы Дарка Олифер по итогам видеоконференции ТКГ с участием представителей боевиков.

По ее словам, в ходе скайп-конференции руководитель СММ ОБСЕ, координатор от ОБСЕ в рабочей подгруппе по безопасности Эртугрул Апакан, а также офицеры из СЦКК доложили о положении дел на Донбассе.

"По итогам их отчетов можно констатировать: начиная с полуночи 31 августа 2016 года и по состоянию на 15:00 1 сентября 2016 года на всей линии соприкосновения режим прекращения огня в основном соблюдается", - отметила Олифер.

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Она сообщила, что контактная группа пришла к соглашению о необходимости продолжения режима тишины и призвала стороны соблюдать этот режим и в дальнейшем.

"Стороны признали необходимость продолжить прилагать усилия для того, чтобы режим прекращения огня приобрел устойчивый характер", - добавила пресс-секретарь представителя Украины.

При этом Олифер добавила, что "наиболее чувствительным" остается вопрос освобождения заложников. "Несмотря на сложности, мы продолжаем делать все возможное ради того, чтобы люди вернулись домой", - добавила она.