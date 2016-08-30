Штаб АТО зафиксировал в течение дня уже 33 вражеских обстрела украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На Донецком направлении российские оккупационные войска применили артиллерийские установки, выпустив 35 снарядов калибра 122 миллиметра по Новгородскому.

"Из 120-миллиметровых минометов противник стрелял по позициям в Верхнеторецком и Песках. Вражеские гранатометы различных систем, минометы калибра 82 миллиметра и крупнокалиберные пулеметы били по защитникам Авдеевки, Луганского и Песков. В Майорске вооруженные провокации продолжались с применением гранатометов и стрелкового оружия, а в Луганском к тому же противник задействовал БМП", - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении боевики сегодня совершили 13 обстрелов, из них 2 – с применением тяжелой артиллерии. В частности, по укреплениям в Красногоровке противник выпустил более 50 снарядов калибра 122 миллиметра; также в Красногоровке оккупанты открывали минометный огонь. С применением 82-миллиметровых минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия противник вел огонь по Широкино, а в Марьинке применил гранатометы и стрелковое, в том числе снайперское, оружие.

На Луганщине трижды из минометов, гранатометов и стрелкового оружия еще до рассвета была обстреляна Новоалександровка, ближе к вечеру гранатометы и пулеметы враг задействовал в Новозвановке.