В МИД считают, что России Донбасс не нужен

Об этом он заявил в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

«Я считаю, что мы наблюдаем ситуацию классической гибридной горячей войны, которая сейчас ведется, начиная с оккупации Крыма, сейчас через фактически оккупацию Донбасса и попытку создания там российского протектората. Я не знаю, зачем это нужно России, но это именно попытка российского протектората, желание его легитимировать и потом как своеобразного троянского коня использовать для дальнейшей дестабилизации в Украине», - заявил он.

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«Поскольку я считаю, что России Донбасс не нужен (он не нужен России по определению, однако с этим, конечно, можно дискутировать и, видимо, не все в России со мной согласятся), то все то, что происходит вокруг Донбасса, является попыткой дестабилизировать Украину не только как государство, но и как общество, которое строит себя в логике демократических и европейских ценностей; а также попыткой прийти на основе всей этой череды фантомов к какой-то перезагрузке Ялты, к перераспределению – это немножко упрощенно, но тем не менее – самых разнообразных сфер влияния», - добавил министр.