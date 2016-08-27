В "Азове" прокомментировали вывод полка из Мариуполя

Об этом заявила пресс-секретарь полка "Азов" Наталия Коцкович, передает "112 Украина".

"Такое решение руководства Нацгвардии стало как для нашего командования полка, так и для бойцов неприятной неожиданностью, потому что мы знаем, что полк "Азов" – это добровольческий полк. Бойцы, которые соглашались идти на службу в полк "Азов", они шли защищать и отвоевывать территории у оккупанта, а вместо этого нас отправили в глубокий-глубокий тыл. Потому это стало неожиданностью... Приказ есть специально, чтобы добровольческое движение в Украине истребить", – отметила она.

Читайте такжеВ Нацгвардии назвали причину вывода части батальона "Азов" из МариуполяРанее в Нацгвардии заявили, что часть спецподразделения Национальной гвардии Украины "Азов" выведена из Мариуполя в рамках плановой перегруппировки сил.

Как сообщал УНИАН, Нацгвардия выводит полк "Азов" из Мариуполя.