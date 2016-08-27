В Нацгвардии назвали причину вывода части батальона "Азов" из Мариуполя

Об этом говорится в переданном УНИАН разъяснении пресс-службы НГУ по поводу ситуации относительно неправдивой информации о выводе спецподразделения «Азов» из Мариуполя.

«В последнее время в сети Интернет была обнародована информация относительно вывода спецподразделения «Азов» из Мариуполя, что якобы ставит прифронтовой город под угрозу и уменьшает его обороноспособность», - отмечается в сообщении.

В Нацгвардии подчеркнули, что в зоне АТО проведена плановая перегруппировка сил и средств Национальной гвардии Украины.

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«С целью усиления контроля Азовского побережья, недопущения проникновения диверсионно-разведывательных групп часть отдельного отряда специального назначения воинской части 3057 «Азов» была передислоцирована для выполнения задач на это направление.

Отдельный отряд специального назначения «Азов» воинской части 3057 Национальной гвардии Украины продолжает выполнять задачи, предусмотренные Законом Украины «О Национальной гвардии Украины», в том числе и в Запорожской области», - отметили в пресс-службе.

При этом в НГУ подчеркнули, что количественный и качественный состав Национальной гвардии в Мариуполе не уменьшен, что позволяет поддерживать обороноспособность города на высоком уровне.