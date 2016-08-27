Нацгвардия выводит полк "Азов" из Мариуполя

Об этом сообщает пресс-служба полка.

"По приказу командования Национальной гвардии Украины, частью которой является ОЗСП АЗОВ 10 дней назад часть подразделения была выведена в Запорожскую область для выполнения абсолютно несвойственных задач для спецподразделения. Командование НГУ не придумало ничего лучшего, как поставить бойцов Азова дежурить на недействующих блокпостах и наблюдательных пунктах вне зоны АТО", - говорится в заявлении.

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Отмечается, что приказ на выходе "Азова" из зоны АТО поступил незадолго до празднования Дня Независимости.

В то же время, пресс-секретарь «Азова» Марьяна Хомерики уточнила в комментарии Громадському, что некоторые подразделения полка все-таки останутся в Мариуполе.

«Там все еще остаются наши бойцы, но их количество мы не можем разглашать, потому что это военная тайна. Но это правда, что большинство военных «Азова» сейчас охраняет блок-посты в Запорожской области, а также морские границы. К тому же, техники для работы на воде нам не предоставили. Поэтому у бойцов возникают вопросы, почему подготовленный и профессиональный полк должен охранять бетон. С чем связано такое решение мы не знаем, знаем лишь, что инициатором был командующий НГУ Юрий Аллєров. Но мы в любом случае выполняем приказ. Как долго это будет длиться, мы не знаем», — сказала пресс-секретарь.