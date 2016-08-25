С начала суток пророссийские боевики 21 раз обстреляли позиции украинских военных - штаб АТО

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба АТО состоянию на 18.00.

«На Донецком направлении эпицентром напряжения остается район Авдеевки, здесь оккупанты кроме обстрелов из минометов, гранатометов различных систем и пулеметов крупного калибра выпустили более семи десятков гаубичных снарядов калибра 122 мм. По населенному пункту Архангельское, достаточно удаленному от линии разграничения вглубь наших позиций, враг с полуночи до рассвета выпустил более восьми десятков снарядов 152-мм калибра. Неподалёку от Луганского зафиксирована активность вражеских боевых машин пехоты», - говорится в сообщении.

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На Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 120-мм минометов противник бил по опорным пунктам сил АТО в Павлополе и Новомихайловке, 82-мм калибр применил в Гнутово. Традиционно день прошел неспокойно в Марьинке и Широкино, где враг вел провокационные обстрелы из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В Луганской области противник проявлял активность еще до рассвета: в Новоалександровке открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а в Станице Луганской задействовал БМП. В течение дня здесь сохранялась тишина.

Ранее УНИАН сообщал, что за минувшие сутки трое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения на Донбассе. Отмечается, что в День независимости Украины на Донбассе было зафиксировано дальнейшее обострение обстановки по всей линии разграничения.