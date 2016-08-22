Боевики из минометов и гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО на всех направлениях
Пророссийские боковики продолжают обстреливать позиции подразделений сил АТО. За минувшие сутки зафиксировано 46 случаев открытия огня, из них 21 на Донецком, 15 на Мариупольском и 10 на Луганском направлениях.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении противник из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм бил по нашим позициям в Авдеевке. Из минометов различного калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по укреплениям в Новоселовке Второй и Луганском. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по Верхнеторецкому и Светлодарску. Вблизи Майорска и Луганского противник задействовал боевые машины пехоты. В Верхнеторецком активизировался снайпер".
Также в пресс-центре отметили, что на Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и 120 мм минометов враг обстрелял украинских воинов в Новотроицком. В Красногоровке российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из минометов, а впоследствии задействовали бронетехнику. По защитникам Широкиного противник открывал огонь из минометов 120 и 82 мм калибра, автоматических станковых гранатометов и пулеметов, позже применил БМП. Возле Гранитного открывался пулеметный огонь. В Марьинке врагом применялись гранатометы и пулеметы крупного калибра, зафиксировано также использование снайперского оружия.
В Луганской области позиции ВСУ в районе Новоалександровки и Троицкого противник обстреливал из минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, по Попасной применил гранатометы, а в Новозвановке и Новоалександровке открывал огонь из стрелкового оружия. Ближе к полуночи вблизи населенного пункта Тошковка открыл неприцельный огонь из артиллерийской установки 122 мм калибра.
"Дважды за сутки зафиксированы попытки ведения противником воздушной разведки", - подытожили в пресс-центре.