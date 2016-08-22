Боевики из минометов и гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО на всех направлениях

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "На Донецком направлении противник из артиллерии калибра 152 мм и 122 мм бил по нашим позициям в Авдеевке. Из минометов различного калибра, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов враг открывал огонь по укреплениям в Новоселовке Второй и Луганском. Из минометов калибра 82 мм огонь велся по Верхнеторецкому и Светлодарску. Вблизи Майорска и Луганского противник задействовал боевые машины пехоты. В Верхнеторецком активизировался снайпер".

Также в пресс-центре отметили, что на Мариупольском направлении из запрещенных Минскими соглашениями 122-мм артиллерии и 120 мм минометов враг обстрелял украинских воинов в Новотроицком. В Красногоровке российские оккупанты вели огонь по нашим позициям из минометов, а впоследствии задействовали бронетехнику. По защитникам Широкиного противник открывал огонь из минометов 120 и 82 мм калибра, автоматических станковых гранатометов и пулеметов, позже применил БМП. Возле Гранитного открывался пулеметный огонь. В Марьинке врагом применялись гранатометы и пулеметы крупного калибра, зафиксировано также использование снайперского оружия.

В Луганской области позиции ВСУ в районе Новоалександровки и Троицкого противник обстреливал из минометов 82 мм калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, по Попасной применил гранатометы, а в Новозвановке и Новоалександровке открывал огонь из стрелкового оружия. Ближе к полуночи вблизи населенного пункта Тошковка открыл неприцельный огонь из артиллерийской установки 122 мм калибра.

"Дважды за сутки зафиксированы попытки ведения противником воздушной разведки", - подытожили в пресс-центре.