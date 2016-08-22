За сутки в зоне АТО ранены 6 украинских военных

Об этом сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших нет, но шестеро украинских военных получили ранения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне АТО в результате обстрелов боевиков двое украинских военнослужащих получили ранения, ни один воин не погиб.