В АП сообщили о двух раненых украинских бойцах и трех уничтоженных боевиках

Об этом, как передает корреспондент УНИАН, на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Александр Мотузяник.

“За минувшие сутки ни один украинский военный не погиб, однако двое наших бойцов были ранены. Сейчас они находятся в больнице в Курахово, их жизни ничего не угрожает”, - сказал он.

Также Мотузяник добавил, что за минувшие сутки трое боевиков были уничтожены и четверо ранены.

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По словам спикера, на Луганском направлении боевики нарушили режим прекращения огня 7 раз. При этом они осуществляли свои провокации главным образом из гранатометов и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Золотое и Крымское.

На Донецком направлении большинство обстрелов боевики осуществляли в сторону населенных пунктов Пески, Авдеевка, Опытное.

«Почти каждый из этих обстрелов осуществлялся из тяжелого вооружения: из минометов 120-го и 82-го калибра. Возле Авдеевки боевики применили артиллерию калибром 152 миллиметра. Всего на этом участке оккупанты выпустили 179 мин и 63 артиллерийских снаряда», - сообщил Мотузяник.

По словам спикера, на Мариупольском направлении боевые действия продолжаются по всему участку фронта.

«Горячее всего было вблизи Марьинки, где боевики используют довольно широкий спектр вооружения: от стрелкового оружия и гранатометов до минометов и огня бронетехники ... Всего на Мариупольском направлении бандформирования 30 раз открывали