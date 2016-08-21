За минувшие сутки в зоне АТО зафиксировали 71 обстрел, горячее всего - в районе Авдеевки

Об этом пресс-центр штаба АТО сообщает на странице в Facebook.

На Донецком направлении боевики 26 раз нарушали режим прекращения огня.

"Горячее всего было на участке Авдеевка - северные окраины Горловки, здесь противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а с наступлением темного времени суток провел серию обстрелов Авдеевки из тяжелой артиллерии. Два десятка снарядов калибра 152 мм и более четырех десятков 122 мм выпущено в сторону позиций украинских защитников", - говорится в сообщении.

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Также украинские укрепления севернее Красногоровки были обстреляны из оружия 122 мм. В Авдеевке боевики применяли БМП, в Кирово и Светлодарске - минометы калибра 82 мм.

Больше всего, а именно 38 обстрелов, зафиксировано на Мариупольском направлении.

Огонь из минометов различного калибра и гранатометов террористы открывали по Новогригорьевке, Старогнатовке, Талаковке, Широкино, Красногоровке, Марьинке и Новотроицкому.

По силам АТО в Новогригорьевке, Марьинке и Широкино боевики также били из пулеметов крупного калибра.

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В Широкино активизировался снайпер. В Талаковке, Красногоровке и Марьинке бандиты задействовали бронетехнику.

На Луганщине огонь из минометов и гранатометов боевики вели по Новозвановке и Крымскому. В Новоалександровке и Золотом применили стрелковое оружие. В Новоалександровке также стрелял снайпер боевиков.