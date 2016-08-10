За сутки в зоне АТО ранены 5 военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Администрации президента Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

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«За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших не было, пятеро наших бойцов были ранены», - сказал он.

Напомним, за сутки в районе проведения АТО боевики 62 раза открывали огонь по подразделениям Вооруженных сил Украины. В частности, по 28 обстрелов зафиксировано на Донецком и Мариупольском направлениях, еще 6 - на Луганщине.