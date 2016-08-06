Ситуация в зоне АТО остается сложной, но контролируемой – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в своем Facebook.

"Враг продолжает нарушать Минские договоренности и применяет тяжелую артиллерию и огонь из оружия запрещенных калибров. В течение минувших суток ситуация в районе проведения АТО остается сложной, но контролируемой. Российские оккупанты 50 раз открывали огонь по позициям подразделений сил АТО. Зафиксировано 27 обстрелов на Мариупольском, 20 на Донецком и 3 на Луганском направлениях", - говорится в сообщении.

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В частности, на Мариупольском направлении противник в течение суток из минометов различных систем и гранатометов вел огонь по опорным пунктам сил АТО на участке Марьинка – Красногоровка. В Богдановке и Чермалике враг применил минометы калибра 82 мм, а в Гнутово и Широкино крупнокалиберные пулеметы. Позиции украинских воинов в Старогнатовке и Широкино противостояли огню БМП.

"На Донецком направлении российские оккупанты из артиллерии калибра 122 мм били по нашим войскам в Авдеевке. Огонь из гранатометов и пулеметов крупного калибра враг вел по украинским позициям в районе Авдеевки, Невельского, Ленинского и Луганского. Гранатометному огню противостояли защитники Песков", - отмечают в пресс-центре.

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В то же время, минометный и гранатометний огонь, в основном неприцельный, враг трижды открывал на Луганском направлении вблизи населенных пунктов Крымского и Новозвановки.

При этом отмечается, что попыток ведения воздушной разведки со стороны противника зафиксировано не было.

Как сообщал УНИАН, вчера в Зайцево Донецкой области 120-мм мина контролируемых Россией боевиков разрушила жилой дом.