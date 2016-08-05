В этом году ВВС получат около 60 самолетов и вертолетов - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай.

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"Впервые за время независимости для нужд Воздушных сил была предусмотрена рекордная сумма – почти 3,5 млрд грн. В течение года с авиаремонтных заводов для Воздушных сил планируется получить около 60 единиц авиационной техники", - сказал Чернобай.

Он добавил, что "это отремонтированные и модернизированные самолеты МиГ-29, Су-24М и вертолеты Ми-2".

По его словам, некоторые из них уже введены в строй и успешно эксплуатируются в авиационных бригадах.

Также с государственных предприятий планируется получить около 10 отремонтированных зенитных ракетных комплексов, сказал Чернобай.