Штаб АТО: В районе Авдеевки ситуация обострилась

"В районе Авдеевки ситуация обострилась. Действия врага потеряли выборочный характер: с 11 часов утра в течение трех часов оккупанты четыре раза применили минометы по мирным жителям. 21 мина 82 мм калибра выпущенная по жилым кварталам Авдеевки и Опросного", - говорится в сообщении штаба в Facebook.

Как сообщал УНИАН, за сутки в зоне АТО на Донецком направлении по позициям украинских военных было выпущено рекордное, начиная с июня, количество мин - более 260.