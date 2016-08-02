Ночью в пригороде Торецка боевики обстреляли жилые дома (фото)
14:57, 02 августа 2016Война
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2 августа в 00.15 боевики накрыли артиллерийским огнем пригород Торецка - поселок Южное. Разрушениям подверглись два частных дома.
Фото npu.gov.ua
Под обстрел попали дома на улице Чернышевского, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.
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Фото npu.gov.ua
Люди, которые на момент обстрела находились дома, не пострадали. В одном доме живет сотрудник полиции, в соседнем - женщина с дочкой, которой на момент обстрела дома не было.
Фото npu.gov.ua
На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции.
Фото npu.gov.ua
Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Фото npu.gov.ua
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