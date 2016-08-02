Ночью в пригороде Торецка боевики обстреляли жилые дома (фото)

Под обстрел попали дома на улице Чернышевского, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

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Люди, которые на момент обстрела находились дома, не пострадали. В одном доме живет сотрудник полиции, в соседнем - женщина с дочкой, которой на момент обстрела дома не было.

На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Торецкого отделения полиции.

Предварительная правовая квалификация - ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.