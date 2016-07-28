В ОБСЕ призвали не возвращаться к широкомасштабным военным операциям на Донбассе

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОБСЕ со ссылкой на выступление Сайдика на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Как отмечается в сообщении, спецпредставитель ОБСЕ выразил обеспокоенность по поводу постоянного увеличения фактов нарушений режима прекращения огня и по поводу вероятного резкого увеличения количества жертв в зоне конфликта на востоке Украины.

В частности, в условиях таких опасных тенденций, Сайдик настоятельно призвал "все стороны конфликта не возвращаться снова к широкомасштабным военным операциям".

Также, говоря о возможности обеспечения наиболее срочных потребностей в гуманитарной и экономической областях, Сайдик выразил сожаление, что разрушение инфраструктуры и страдания населения, вызванные конфликтом, как и раньше, остаются широко распространенными явлениями.

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Кроме того, в сообщении сказано, что для того, чтобы не решать определенные проблемы отдельно друг от друга, и для увеличения шансов для устойчивого прогресса в усилиях по установлению мира Сайдик выразил поддержку "пакету" мер, которые должны включать вопрос возобновления контроля украинского правительства вдоль всей границы с Россией.

По словам Сайдика, Минский процесс зависит от политической воли всех сторон конфликта относительно соблюдения взятых обязательств.

"В настоящее время ситуация выглядит мрачной, особенно в этом отношении", - заявил Сайдик.